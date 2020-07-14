Казаки по гранту Путина в Ростовской области будут учить школьников драться

«Хуторское казачье общество «Красновское» Глубокинского юрта (Каменский район) выиграло конкурс Фонда президентских грантов и на полученные средства реализует проект «Сегодня казачата, а завтра защитники Отечества», — сказано в сообщении.
Цель проекта — подготовить допризывную молодежь к службе в армии.
Более 100 школьников из хуторов Красновка, Филиппенков, Харьковка, Верхнекрасный, Вишневецкий, Михайловка, Старая Станица и Вязовка займутся военно-прикладными видами спорта и изучением традиций казачьих боевых искусств — фланкировки, джигитовки, рукопашного боя. Школьники научатся разбирать и собирать оружие, преодолевать полосу препятствий, использовать средства химической защиты, метать гранаты и стрелять.
Также в рамках подготовки будут проводить соревнования и игры. Общая стоимость проекта 1,35 миллиона рублей, 500 тысячи из которых составит полученный грант.
Ранее в Ростовской области выделили 3,2 миллиона рублей на капитальный ремонт двух казачьих учебных заведений.
Напомним, Фонд президентских грантов — российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов президента Российской Федерации Владимира Путина, предоставляемых на развитие гражданского общества.