Казаки по гранту Путина в Ростовской области будут учить школьников драться

Более 100 школьников из хуторов Красновка, Филиппенков, Харьковка, Верхнекрасный, Вишневецкий, Михайловка, Старая Станица и Вязовка займутся военно-прикладными видами спорта и изучением традиций казачьих боевых искусств — фланкировки, джигитовки, рукопашного боя. Школьники научатся разбирать и собирать оружие, преодолевать полосу препятствий, использовать средства химической защиты, метать гранаты и стрелять.