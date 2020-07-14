Минпросвещения учредило программу поддержки школ с низкими результатами

Газета «Известия» пишет, что в штате такого рода школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-кураторы. Вместе с тем, в образовательных учреждениях будут работать студенты педагогических вузов, а сами школы смогут взаимодействовать с лучшими образовательными организациями внутри региона. Со слов главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такая практика является успешной во всем мире.
Отмечается, что проект обеспечит предметную творческую организацию обучения, активизацию внутришкольных систем профессионального развития педагогов и внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской деятельности.