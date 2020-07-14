Минпросвещения учредило программу поддержки школ с низкими результатами

Газета «Известия» пишет, что в штате такого рода школ должны появиться руководители с большим управленческим опытом, а также методисты и высококвалифицированные педагоги-кураторы. Вместе с тем, в образовательных учреждениях будут работать студенты педагогических вузов, а сами школы смогут взаимодействовать с лучшими образовательными организациями внутри региона. Со слов главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такая практика является успешной во всем мире.