Модель Playboy из Ростова заявила, что коронавирус украл у нее попу

Лиман опубликовала фото, на котором стоит полуголой. Она написала, что это старое фото, а ее ягодицы сильно изменились после введенных из-за ситуации с коронавирусом ограничений.
«Я пострадала потерей своих ягодиц, над которыми работала годами. Меня жутко бесит, что моя попа уже четыре месяца не видела тренажерного зала», — написала девушка.
Ей показалось несправедливым, что в начале снятия ограничений открыли пивные бары, а не тренажерные залы. По ее словам, она несколько месяцев не была у косметолога. «Я уже не та Мария. Прощайте», — подытожила девушка.