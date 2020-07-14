rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Модель Playboy из Ростова заявила, что коронавирус украл у нее попу

14 июля 2020, 09:18
Фото: instagram.com/liman_maria
Модель Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону заявила, что из-за коронавируса и режима самоизоляции ее ягодицы потеряли былую форму, об этом она сообщила в Instagram.

Лиман опубликовала фото, на котором стоит полуголой. Она написала, что это старое фото, а ее ягодицы сильно изменились после введенных из-за ситуации с коронавирусом ограничений.

«Я пострадала потерей своих ягодиц, над которыми работала годами. Меня жутко бесит, что моя попа уже четыре месяца не видела тренажерного зала», — написала девушка.

Ей показалось несправедливым, что в начале снятия ограничений открыли пивные бары, а не тренажерные залы. По ее словам, она несколько месяцев не была у косметолога. «Я уже не та Мария. Прощайте», — подытожила девушка.

Ранее Лиман заявила о большой конкуренции в порно.

#Желтые новости
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28