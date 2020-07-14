На подготовку к отопительному сезону в Ростовской области потратят 5,3 млрд

На подготовку региона к осенне-зимнему периоду было выделено 5,3 миллиарда рублей. По словам замминистра ЖКХ Ростовской области Ирины Ялтыревой, около 4,7 миллиардов рублей направят из бюджета региона, еще 600 миллионов рублей составляют средства муниципальных образований и организаций ЖКХ.