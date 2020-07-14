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На подготовку к отопительному сезону в Ростовской области потратят 5,3 млрд

14 июля 2020, 15:35
Фото: pixabay.com
В Ростовской области началась подготовка к отопительному сезону, следует из сообщения регионального правительства.

На подготовку региона к осенне-зимнему периоду было выделено 5,3 миллиарда рублей. По словам замминистра ЖКХ Ростовской области Ирины Ялтыревой, около 4,7 миллиардов рублей направят из бюджета региона, еще 600 миллионов рублей составляют средства муниципальных образований и организаций ЖКХ.

Деньги пойдут на ремонт и строительство 34,9 километра тепловых и 126,3 километра водопроводных сетей, а также будет проведена работа по формированию аварийных запасов материально-технических ресурсов и топлива.

Завершить все работы планируется к 1 октября 2020 года.

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