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Тепличный комбинат «Ростовский» уценили на 355 млн руб

14 июля 2020, 16:02
Фото: pixabay.com
В Ростовской области на аукцион снова было выставлено имущество обанкротившегося тепличного комбината, следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

В этот раз имущество ТК «Ростовский» оценили всего в 645 миллионов рублей, тогда как изначально его выставляли на торги на 1,7 миллиарда рублей, затем цена снизилась до 1 миллиарда.

По информации, размещенной в системе СПАРК, ООО ТК «Ростовский» было зарегистрировано в Неклиновском районе в 2008 году. Предприятие специализировалось на выращивании огурцов, томата и зелени.

Компанию признали банкротом около трех лет назад, в начале 2018 года в отношении ТК «Ростовский» запустили конкурсное производство, срок которого неоднократно продлевался.

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