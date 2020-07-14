Тепличный комбинат «Ростовский» уценили на 355 млн руб

В этот раз имущество ТК «Ростовский» оценили всего в 645 миллионов рублей, тогда как изначально его выставляли на торги на 1,7 миллиарда рублей, затем цена снизилась до 1 миллиарда.
По информации, размещенной в системе СПАРК, ООО ТК «Ростовский» было зарегистрировано в Неклиновском районе в 2008 году. Предприятие специализировалось на выращивании огурцов, томата и зелени.
Компанию признали банкротом около трех лет назад, в начале 2018 года в отношении ТК «Ростовский» запустили конкурсное производство, срок которого неоднократно продлевался.