В Ростовской области раскрыли сговор при покупке водонапорных башен

Нарушение антимонопольного законодательства выявили в действиях «Управления ЖКХ, строительства и транспорта» Миллеровского района и компании «ЮгСтройПром». Антимонопольщики выяснили, что с подрядчиком заключили контракт и он получил деньги без выполнения работ.
«После проведения закупки были зафиксированы факты оплаты по неисполненным договорам, башни привозили ненадлежащего качества. Совместный аукцион „Управления ЖКХ, строительства и транспорта“ с администрациями нескольких районов был проведен с нарушениями», — говорится в публикации.
Отмечается, что победителей стала компания «ЮгСтройПром», хотя ее заявка не проходила по требованиям.