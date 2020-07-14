В Ростовской области раскрыли сговор при покупке водонапорных башен

Нарушение антимонопольного законодательства выявили в действиях «Управления ЖКХ, строительства и транспорта» Миллеровского района и компании «ЮгСтройПром». Антимонопольщики выяснили, что с подрядчиком заключили контракт и он получил деньги без выполнения работ.