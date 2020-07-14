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В Ростовской области раскрыли сговор при покупке водонапорных башен

14 июля 2020, 04:45
Фото: pixabay
В Ростовской области выявил сговор между несколькими компаниями во время закупки водонапорных башен для нужд муниципалитетов, проинформировало региональное УФАС.

Нарушение антимонопольного законодательства выявили в действиях «Управления ЖКХ, строительства и транспорта» Миллеровского района и компании «ЮгСтройПром». Антимонопольщики выяснили, что с подрядчиком заключили контракт и он получил деньги без выполнения работ.

«После проведения закупки были зафиксированы факты оплаты по неисполненным договорам, башни привозили ненадлежащего качества. Совместный аукцион „Управления ЖКХ, строительства и транспорта“ с администрациями нескольких районов был проведен с нарушениями», — говорится в публикации.

Отмечается, что победителей стала компания «ЮгСтройПром», хотя ее заявка не проходила по требованиям.

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