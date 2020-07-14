Василий Голубев предложил благоустроить рощу «Дубки» в Таганроге

Губернатор встретился с общественниками и обсудил судьбу нескольких природных территорий. Он предложил включить рощу в число объектов для благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды.
«Рощу можно вынести на голосование, как это было по Приморскому парку. Тогда его выбрали люди, после чего выделили деньги и начались работы», — предложил губернатор.
Он добавил, что уже сейчас рощу можно очистить от сорной травы. По его словам, нужно сохранить неприкосновенность дубов-долгожителей.
«Недопустимы изменения в законе, которые могут повлечь использование этих территорий для застройки», — уточнил Василий Голубев.