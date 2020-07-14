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Водитель переехал лежащую на дороге ростовчанку

14 июля 2020, 07:28
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля переехал женщину, которая лежала на дороге, сообщили в региональном УГИБДД.

В Интернете появилось видео, на котором автор ролика показал лежащую на дороге женщину. Несколько автомобилей ее объехали, однако один автомобилист проехал по потерпевшей.

«Происшествие случилось в ночное время на проспекте Шолохова. Водитель переехал 55-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части в неустановленном месте, без цели ее перехода», — уточнили в управлении.

Отмечается, что пострадавшая скончалась. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Ростовской области произошла автомобильная авария с участием скорой. В этом случае пострадали четыре человека.

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#Новости#Происшествия
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