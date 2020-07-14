Водитель переехал лежащую на дороге ростовчанку

В Интернете появилось видео, на котором автор ролика показал лежащую на дороге женщину. Несколько автомобилей ее объехали, однако один автомобилист проехал по потерпевшей.
«Происшествие случилось в ночное время на проспекте Шолохова. Водитель переехал 55-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части в неустановленном месте, без цели ее перехода», — уточнили в управлении.
Отмечается, что пострадавшая скончалась. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Ростовской области произошла автомобильная авария с участием скорой. В этом случае пострадали четыре человека.