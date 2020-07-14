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Всплеск домашнего насилия вызвала пандемия коронавируса в Ростовской области

14 июля 2020, 07:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
За время самоизоляции в Ростовской области резко выросло количество звонков от женщин, ставших жертвами домашнего насилия, сообщила руководитель Автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг семье Елена Золотилова.

Как рассказала специалист изданию «Наше время», во время самоизоляции характер мужчин, склонных к домашнему насилию, стал еще хуже. Кроме того, за пандемию увеличилось употребление алкоголя, что тоже привело к росту агрессии.

«Поскольку в Ростовской области до настоящего времени отсутствует такое государственное социальное учреждение, как кризисный центр для женщин, предоставить убежище всем сильно нуждающимся не представляется возможным», — рассказала Золотилова.

В России работает номер 8-800-7000-600 всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Если в 2019 году на него позвонили 649 жительниц Ростовской области, то за период пандемии их количество стало в два раза больше.

Как отмечают в центре, в большинстве случаев источником насилия являются мужья, партнеры и бывшие мужья пострадавших, более 80% абоненток имеют детей, из них одного ребенка — 36% женщин, двоих — 34% обратившихся. Лидерами по количеству домашнего насилия в России по итогам 2018 года являлись Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, а так же Нижегородская, Ростовская, Челябинская области, Красноярский и Краснодарский край.

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