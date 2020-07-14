Всплеск домашнего насилия вызвала пандемия коронавируса в Ростовской области

Как рассказала специалист изданию «Наше время», во время самоизоляции характер мужчин, склонных к домашнему насилию, стал еще хуже. Кроме того, за пандемию увеличилось употребление алкоголя, что тоже привело к росту агрессии.
«Поскольку в Ростовской области до настоящего времени отсутствует такое государственное социальное учреждение, как кризисный центр для женщин, предоставить убежище всем сильно нуждающимся не представляется возможным», — рассказала Золотилова.
В России работает номер 8-800-7000-600 всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Если в 2019 году на него позвонили 649 жительниц Ростовской области, то за период пандемии их количество стало в два раза больше.
Как отмечают в центре, в большинстве случаев источником насилия являются мужья, партнеры и бывшие мужья пострадавших, более 80% абоненток имеют детей, из них одного ребенка — 36% женщин, двоих — 34% обратившихся. Лидерами по количеству домашнего насилия в России по итогам 2018 года являлись Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, а так же Нижегородская, Ростовская, Челябинская области, Красноярский и Краснодарский край.