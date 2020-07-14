Всплеск домашнего насилия вызвала пандемия коронавируса в Ростовской области

Как отмечают в центре, в большинстве случаев источником насилия являются мужья, партнеры и бывшие мужья пострадавших, более 80% абоненток имеют детей, из них одного ребенка — 36% женщин, двоих — 34% обратившихся. Лидерами по количеству домашнего насилия в России по итогам 2018 года являлись Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, а так же Нижегородская, Ростовская, Челябинская области, Красноярский и Краснодарский край.