«Два дня убиваем тварь»: панику вызвал китайский кузнечик у жителей Ростова

«Два дня подряд убиваем вот такую тварь дома в туалете на 10 этажe, по картинкам похож на китайскогo кузнечика, как с ними бороться и опасны ли они? У нас паника», — написали жильцы квартиры.
Некоторые пользователи предположили, что это не кузнечик, а сверчок, но большинство выдвинули другие версии. «Соседи экзотику не держат? Может кормовая база экзотики разбегается?», — предположила одна из ростовчанок. Другой пользователь опознал насекомое из ростовской многоэтажке как пещерного кузнечика.
«Главное не есть, даже приготовленным», — пошутил еще один комментатор.