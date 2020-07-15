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«Два дня убиваем тварь»: панику вызвал китайский кузнечик у жителей Ростова

15 июля 2020, 17:16
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В квартире на десятом этаже жители Ростова-на-Дону второй день находят китайского кузнечика, сообщается в городском паблике.

«Два дня подряд убиваем вот такую тварь дома в туалете на 10 этажe, по картинкам похож на китайскогo кузнечика, как с ними бороться и опасны ли они? У нас паника», — написали жильцы квартиры.

Некоторые пользователи предположили, что это не кузнечик, а сверчок, но большинство выдвинули другие версии. «Соседи экзотику не держат? Может кормовая база экзотики разбегается?», — предположила одна из ростовчанок. Другой пользователь опознал насекомое из ростовской многоэтажке как пещерного кузнечика.

«Главное не есть, даже приготовленным», — пошутил еще один комментатор.

Ранее ростовчане пожаловались на нашествие огромных тараканов.

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