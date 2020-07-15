Голубев помирил Саввиди и Вексельберга, воевавших за старый аэропорт Ростова-на-Дону

Согласно документам суда, оффшорная компания Саввиди, зарегистрированная на Кипре, Nosencore Limited, отозвала два исковых заявления в отношении ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», ПАО «Ростоваэроинвест» и ООО «Аэропорт актив». Рассмотрение еще одного иска суд отложил на 5 августа 2020 года. Кроме того, сторонам было предложено урегулировать спор мирным путем.
Структуры Вексельберга также выразили готовность пойти на уступки и отказаться от некоторых требований. Например, ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» решило отозвать иск на сумму более 48,4 миллиона рублей к «Ростовскому заводу гражданской авиации № 412», который также принадлежит Саввиди.
Из сообщений в СМИ известно, что стороны ведут переговоры, в результате которых намерены урегулировать судебные споры. Ранее «Коммерсантъ-Юг» сообщал, что «Агроком» выразил согласие на совместную застройку территории старого аэропорта вместе со структурами Вексельберга.
Территория старого аэропорта перешла структурам Вексельберга после строительства Платова. Олигарх намеревался на этом месте возвести жилой микрорайон, однако Иван Саввиди, которому также принадлежала доля в ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», выступал против застройки и против остановки работы аэропорта, поскольку от этого зависела работа «Ростовского завода гражданской авиации № 412».
За примирение сторон выступил губернатор региона Василий Голубев. Он отметил, что обе стороны конфликта вполне могут договориться.