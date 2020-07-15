Голубев помирил Саввиди и Вексельберга, воевавших за старый аэропорт Ростова-на-Дону

Согласно документам суда, оффшорная компания Саввиди, зарегистрированная на Кипре, Nosencore Limited, отозвала два исковых заявления в отношении ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», ПАО «Ростоваэроинвест» и ООО «Аэропорт актив». Рассмотрение еще одного иска суд отложил на 5 августа 2020 года. Кроме того, сторонам было предложено урегулировать спор мирным путем.