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Контроль соблюдения масочного режима ужесточат в Ростовской области

15 июля 2020, 10:52
Фото: donland.ru
В Ростовской области будут жестче контролировать соблюдения масочного режима, сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

В настоящее время работающие торговые объекты обязали заставлять посетителей надевать маски при входе в магазины. Основная масса покупателей выполняет требование, но случаются и конфликтные ситуации, когда граждане отказываются надевать маски даже в помещении.

Как рассказала глава департамента, в таких случаях хозяйствующим субъектам рекомендовано обращаться в уполномоченные органы, так как нарушение масочного режима является административным правонарушением и для граждан, и для торговых объектов. «Будем ужесточать этот режим. Масочный режим никто не отменял», — прокомментировала Теларова.

До сих пор закрытыми в Ростовской области остаются около 1,5 тысячи торговых объектов.

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