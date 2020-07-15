Контроль соблюдения масочного режима ужесточат в Ростовской области

Как рассказала глава департамента, в таких случаях хозяйствующим субъектам рекомендовано обращаться в уполномоченные органы, так как нарушение масочного режима является административным правонарушением и для граждан, и для торговых объектов. «Будем ужесточать этот режим. Масочный режим никто не отменял», — прокомментировала Теларова.