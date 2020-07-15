Масштабное изменение схемы движения автобусов ожидается в Ростове

В городе существует социальный стандарт транспортного обслуживания. Основными показателями являются доступность, комфортность и надежность. Практически 70% транспорта в городе им соответствуют.
В данный момент запланирована оптимизация маршрутной сети в этих микрорайонах до 2023 года. Так, на маршруте № 1 должны появиться большие автобусы.
На маршруте № 27, который курсирует от Суворовского до Центрального рынка, будет увеличено количество автобусов до 10. На маршруте № 10 планируется пустить 12 автобусов среднего класса.
Могут быть отменены автобусы 43-МТ, так как часть их дублируется маршрутом № 1. Также могут перестать существовать маршруты № 49-МТ и 99-МТ.