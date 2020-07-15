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Масштабное изменение схемы движения автобусов ожидается в Ростове

15 июля 2020, 07:48
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону будет улучшено качество транспортного обслуживания микрорайонов Суворовский и Военвед, сообщили в городской администрации.

В городе существует социальный стандарт транспортного обслуживания. Основными показателями являются доступность, комфортность и надежность. Практически 70% транспорта в городе им соответствуют.

В данный момент запланирована оптимизация маршрутной сети в этих микрорайонах до 2023 года. Так, на маршруте № 1 должны появиться большие автобусы.

На маршруте № 27, который курсирует от Суворовского до Центрального рынка, будет увеличено количество автобусов до 10. На маршруте № 10 планируется пустить 12 автобусов среднего класса.

Могут быть отменены автобусы 43-МТ, так как часть их дублируется маршрутом № 1. Также могут перестать существовать маршруты № 49-МТ и 99-МТ.

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