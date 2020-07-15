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На три недели запретили посещать леса в Ростовской области

15 июля 2020, 12:09
Фото: donland.ru
С 17 июля в Ростовской области начнет действовать ограничение на пребывание граждан в лесах, сообщили в региональном правительстве.

Запрет на посещение лесов вводят в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности.

«Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков транспортных средств, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований», — сказано в сообщении.

Кроме того, на области усилили мониторинг пожарной ситуации в лесах, для чего организовали работу пунктов диспетчерского управления в лесничествах и распределили дежурство лесопожарных формирований в потенциально опасных местах.

Действовать ограничения будут по 6 августа.

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