Несколько маршрутов автобусов могут отменить в Ростове

Сейчас обсуждаются варианты оптимизации маршрутной сети в микрорайонах Военвед и Суворовский. Это должно произойти до 2023 года.
Планируется отменить маршрут 49-МТ «Стройгородок — ТРК «Мегамаг». Дело в том, что он дублирует маршруты № 49.
Кроме того, могут быть отменены автобусы № 99-МТ «Главный ЖДВ — Стройгородок». Они дублируют маршрут № 99. В этом случае прямой транспортной связи у Стройгородка и Главного железнодорожного вокзала не будет. Однако добраться можно будет с одной пересадкой.
Рассматривается также вопрос об отмене маршрута № 43-МТ, автобусы на котором курсируют от Суворовского до Центрального рынка. Отмена будет компенсирована тем, что на маршрутах № 1 и 27 появятся большие автобусы.