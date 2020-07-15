Несколько маршрутов автобусов могут отменить в Ростове

Кроме того, могут быть отменены автобусы № 99-МТ «Главный ЖДВ — Стройгородок». Они дублируют маршрут № 99. В этом случае прямой транспортной связи у Стройгородка и Главного железнодорожного вокзала не будет. Однако добраться можно будет с одной пересадкой.