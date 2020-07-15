Оценка профессиональных рисков и другие способы экономии на производстве

Информация о ЧП, в результате которого кто-то из сотрудников был травмирован, может быть обнародована в СМИ. Привлечение внимания к таким событиям зачастую влияет на негативное отношение к предприятию как со стороны персонала, так и стороны партнеров. Отклик на вакансии компании снизится, если в ней регулярно происходят аварии, как и качество обратившихся претендентов. Подрядчики и заказчики будут сторониться отношений с фирмой, где не обеспечивается безопасность персонала.