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Оценка профессиональных рисков и другие способы экономии на производстве

15 июля 2020, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Руководители организаций самых разных типов — от грузовых компаний до добывающих производств — стремятся снизить издержки.

Специалисты выделяют сразу ряд различных способов по сокращению расходов компании.

Проведение экспертизы по оценке профессиональных рисков

Сделать производство безопасным равно половине успеха, поскольку отсутствие травм у персонала заметно улучшает производительность труда. При несчастном случае на производстве из-за чьей-то халатности или выхода оборудования из строя организация может понести колоссальные убытки — как финансовые, так и репутационные.

Выплаты по страховкам и оплата лечения и компенсаций, замена оборудования, корректировка рабочего графика сотрудников и перестройка производственного процесса — все это влечет существенные материальные расходы. Помимо денег, которые фирма потратит в момент аварии, появляются и проблемы в перспективе.

Информация о ЧП, в результате которого кто-то из сотрудников был травмирован, может быть обнародована в СМИ. Привлечение внимания к таким событиям зачастую влияет на негативное отношение к предприятию как со стороны персонала, так и стороны партнеров. Отклик на вакансии компании снизится, если в ней регулярно происходят аварии, как и качество обратившихся претендентов. Подрядчики и заказчики будут сторониться отношений с фирмой, где не обеспечивается безопасность персонала.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, организации обращаются в lab-ecostar.ru за профессиональной помощью. После оценки фронта работ специалисты лаборатории озвучивают стоимость оценки профессиональных рисков, а также план действий для их минимизации. В перспективе соблюдение всех рекомендаций специалистов позволяет компании снизить расходы.

Специальная оценка условий труда

Экономия денежных средств компании и ее инвесторов также возможна за счет получения различных субсидий. Одним из актуальных в 2020 году примеров является внесение организации в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции, когда пострадавшим от кризиса отраслям выделяются различные денежные средства, обеспечиваются налоговые и иные послабления. Однако такой пример является ситуативным, управление подобными кризисными ситуациями компаниям неподвластно. Зато в силах организации проверить перечни постоянных субсидий для бизнеса и производства: некоторым компаниям даются постоянные или разовые льготы из-за особенностей работы. Для определения таких особенностей специалисты рекомендуют соут заказать — результаты специальной оценки условий труда зачастую дают возможность претендовать на субсидии.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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