Пять пациентов с коронавирусом и «хроникой» скончались в Ростовской области

Доля смертельных исходов среди зараженных коронавирусом выросла до 1,56%. За сутки из жизни ушли еще пять человек. Жертвами инфекции стали 61-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями, 63-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническими заболеваниями эндокринной системы, 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническими заболеваниями легких, 68-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями эндокринной системы и 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием эндокринной системы, тяжелым течением хронических заболеваний почек, нарушением обмена веществ.