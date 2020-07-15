rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пять пациентов с коронавирусом и «хроникой» скончались в Ростовской области

15 июля 2020, 08:38
Фото: donland.ru
В Ростовской области число погибших пациентов с коронавирусом выросло до 172 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

Доля смертельных исходов среди зараженных коронавирусом выросла до 1,56%. За сутки из жизни ушли еще пять человек. Жертвами инфекции стали 61-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями, 63-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническими заболеваниями эндокринной системы, 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и хроническими заболеваниями легких, 68-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями эндокринной системы и 69-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием эндокринной системы, тяжелым течением хронических заболеваний почек, нарушением обмена веществ.

Врачи борются за жизнь еще 35 человек, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Коэффициент распространения инфекции составил на 15 июля 1,05. А всего коронавирусом заразились уже 11017 человек, из которых выздоровели 76%.

Материалы по теме
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 11 тысячКоронавирус выявили в 20 городах и районах Ростовской области
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28