Условия начала работы торговых центров в полном объеме назвали в Ростовской области

«На сегодняшний день работа торговых центров в основном нацелена на реализацию товаров. Как правило, непродовольственной группы. В торговых центрах работают организации общественного питания только на вынос, остальные сервисы в торговых центрах пока закрыты», — прокомментировала глава департамента.
Как отметила Теларова, все зависит от эпидемиологической ситуации и благополучия на территории области, исходя их тех показателей, которые заложены в рекомендациях федеральных органов и на которые опирается региональный штаб при принятии решений.