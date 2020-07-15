rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Условия начала работы торговых центров в полном объеме назвали в Ростовской области

15 июля 2020, 11:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Решение о возобновлении работы торговых центров в полном объеме будет принимать региональный штаб, сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

«На сегодняшний день работа торговых центров в основном нацелена на реализацию товаров. Как правило, непродовольственной группы. В торговых центрах работают организации общественного питания только на вынос, остальные сервисы в торговых центрах пока закрыты», — прокомментировала глава департамента.

Кроме того, недавно открылись кинотеатры в ТЦ и принимают своих первых посетителей.

Как отметила Теларова, все зависит от эпидемиологической ситуации и благополучия на территории области, исходя их тех показателей, которые заложены в рекомендациях федеральных органов и на которые опирается региональный штаб при принятии решений.

Материалы по теме
Парки Ростова проверили на безопасность в связи со смягчением ограниченийВласти Ростовской области рассказали о новом смягчении ограничений
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28