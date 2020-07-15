В Ростове нашли подростков, которые запрыгивали в поезд на ходу

Ранее RostovGazeta писала, что несколько подростков перелезли через ограждения и подбежали к железной дороге. Они начали взбираться на поезд, который находился в движении.
После этого прокуратурой была проведена проверка. Опасные развлечения подростки устроили 4 июля на перегоне «Зоосад-Рабочий Городок».
«Подростков в возрасте 13-14 лет разыскали. В отношении их родителей составили протоколы об административном правонарушении», — сказано в сообщении.
Отмечается, что информацию передали в учебные заведения, где числятся нарушители.