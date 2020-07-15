В «тень» ушли салоны красоты и парикмахеры Ростовской области

«Часть бизнеса пытается уйти в тень, это касается больше сферы бытового обслуживания», — рассказала глава департамента.
Теларова предупредила жителей области, что услуги бытового обслуживания, салонов красоты и парикмахерских в теневом секторе могут представлять угрозу для здоровья и жизни. Проверка показала, что работающие «в тени» салоны и парикмахерские зачастую не соблюдают санитарные нормы.
Всего в области работают 13 тысяч организация сферы бытовых услуг и власти намерены смягчить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне, чтобы остановить их уход в теневой бизнес.