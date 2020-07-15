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В «тень» ушли салоны красоты и парикмахеры Ростовской области

15 июля 2020, 14:47
Фото: pxfuel.com
Часть бизнеса Ростовской области решила не возвращаться к привычному укладу работы после снятия ограничений, сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

«Часть бизнеса пытается уйти в тень, это касается больше сферы бытового обслуживания», — рассказала глава департамента.

Теларова предупредила жителей области, что услуги бытового обслуживания, салонов красоты и парикмахерских в теневом секторе могут представлять угрозу для здоровья и жизни. Проверка показала, что работающие «в тени» салоны и парикмахерские зачастую не соблюдают санитарные нормы.

Всего в области работают 13 тысяч организация сферы бытовых услуг и власти намерены смягчить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне, чтобы остановить их уход в теневой бизнес.

Напомним, в настоящее время в области остаются закрытыми 1,5 тысячи объектов торговли.

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