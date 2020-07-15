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ВКонтакте дарит пользователям три месяца музыки за рубль

15 июля 2020, 11:35
Фото: Вконтакте
Пользователи VK смогут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль.

Для этого нужно оформить её по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. Предложение доступно для всех новых подписчиков музыкальной платформы ВКонтакте.

Подписка на музыку в VK позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,5 млн активных подписчиков.

Ранее ВКонтакте представила новый формат музыкальных рекомендаций, которые основаны на интересах пользователей, их жанровых предпочтениях, истории прослушиваний и возможных музыкальных симпатиях.

Также студенты могут оформить подписку на Музыку со скидкой 50%.

#Новости#Общество
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