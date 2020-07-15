Власти Ростова предложили изменить маршрутную сеть в Суворовском и Военведе

Он отметил, что в микрорайонах Суворовский и Военвед есть несоответствия этим требованиям: стандарты были приняты в 2018 году, а большая часть конкурсов на маршруты в этих районах проводилась двумя годами ранее. «Мы это признаем. Эти узкие места в этом году будем править», — добавил он.