Власти Ростова предложили изменить маршрутную сеть в Суворовском и Военведе

Ермашов рассказал, что существуют федеральный стандарт качества транспортного обслуживания и городской, который с 2018 года учитывается при формировании контрактов. «Основные показатели, которые учитываются: доступность, комфортность и надежность. Практически 70% транспортного обслуживания в городе этим показателям отвечает», — сообщил директор департамента.
Он отметил, что в микрорайонах Суворовский и Военвед есть несоответствия этим требованиям: стандарты были приняты в 2018 году, а большая часть конкурсов на маршруты в этих районах проводилась двумя годами ранее. «Мы это признаем. Эти узкие места в этом году будем править», — добавил он.
По словам Ермашова, контракты этих перевозчиков истекают 31 декабря 2020 года. Чтобы соответствовать новым стандартам, в том числе по подвижному составу и наличию кондиционеров, городские власти планируют оптимизировать маршрутную сеть. «Надеюсь, что в августе объявим конкурсные процедуры. К сентябрю уже определим перевозчиков, которые предложат наилучшие условия по обеспечению комфортности, надежности, доступности транспортных услуг», — сообщил спикер.
По словам Христофора Ермашова, предлагаются следующие изменения:
№ 1. Суворовский — Центральный рынок. На маршрут выйдут 10 единиц большого класса. Схема остается той же, примерный интервал — 13 минут. «Это позволит увеличить пропускную способность маршрута», — пояснил директор Департамента транспорта.
№ 10. Суворовский — ГПЗ-10. Вместо малого класса будет работать средний (до 12 машин), провозная способность увеличится в полтора раза. Четыре автобуса будут работать в две смены, чтобы можно было ездить вечером. Схема остается без изменений, примерный интервал — 13 минут.
№ 27. Сейчас ходят пять машин большого класса и два малого. Транспорта большого класса будет в два раза больше — до 10 единиц, пропускная способность вырастет в два раза. Примерный интервал — 13 минут
№ 43-МТ отменят. «Он дублируется маршрутами № 1 и № 27.
№ 14 Военвед- Александровский. Вместо малого класса будет использоваться 12 машин среднего. Интервал — 12 минут.
№ 49 Стройгородок-Центральный рынок. Предусматривается работа 12 единиц большого класса. Схема останется той же. Примерный интервал шесть минут.
№ 49-МТ отменяется.
№ 99 Военвед — Центральный рынок. Без изменений.
№ 17 (троллейбусный маршрут). Откроют в сентябре. Планируется 12 новых единиц с кондиционерами. Интервал — шесть минут.
№ 14 (троллейбусный маршрут). Откроется за счет троллейбусов из Москвы, шесть единиц большого класса.
№ 99-МТ отменяется.
Кроме того, в этом году планируется переиграть маршрут № 17 (Левенцовка- Сельмаш) по новой схеме, что позволит Советский район с Первомайским, а также районом зоопарка. Предлагается средний класс, вечером будут ездить четыре единицы.
Ермашов рассказал, что эти предложения будут опубликованы на сайте «Активный ростовчанин», где горожане смогут высказать свою точку зрения.
Ранее глава Администрации города Алексей Логвиненко отмечал, что особое внимание стоит уделять развитию транспортного обслуживания строящихся микрорайонов. «Транспортная сфера — одно из стратегических направлений в развитии Ростова. Транспорт меняется. Вспомните, ведь еще пять лет назад на дорогах города приоритетным было так называемое маршрутное такси, вызывающее массу нареканий у ростовчан. Сегодня на улицах в основном — современный и комфортный транспорт», — сообщил он.
Глава администрации считает, что для Ростова перспективным может быть единый оператор, единое брендирование общественного транспорта и взаимодополняющие виды транспортного обслуживания. «Сюда войдут не только автобус, троллейбус, рельсовый транспорт, но и средства индивидуальной мобильности: велосипеды, электросамокаты. Поставленные задачи будут реализованы», — заключил он.