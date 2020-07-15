rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Закрытыми остаются 1,5 тыс объектов торговли Ростовской области

15 июля 2020, 10:39
Фото: donland.ru
В Ростовской области после снятия ограничений возобновили работу 40 тысяч объектов торговли, еще 1,5 тысячи остаются закрытыми, сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.

Как рассказала глава департамента во время брифинга, ежедневный мониторинг показал, что после частичного снятия ограничений со стороны граждан наблюдается безответственное отношение к необходимости соблюдать масочный режим.

Действующие объекты торговли как продовольственных, так и непродовольственных товаров обязаны соблюдать предписания Роспотребнадзора под угрозой закрытия, но посетители зачастую ими пренебрегают. «Что касается соблюдения масочного режима нашими гражданами, то пока ситуация оставляет желать лучшего», — прокомментировала Теларова.

Вместе с тем хозяйствующим субъектам разослали предписание требовать от посетителей надевать маску при входе в магазины, и за последнюю неделю ситуация несколько улучшилась.

Ранее главный санитарный врач Ростовской области назвал города, жители которых наиболее злостно нарушают масочный режим.

Материалы по теме
Жара в 40 градусов не станет причиной отмены масочного режима в Ростовской областиПродление масочного режима в жару раскритиковали ростовчанеГлава Ростовской области заявил, что проверит масочный режим в магазинах
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28