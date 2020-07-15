Закрытыми остаются 1,5 тыс объектов торговли Ростовской области

Действующие объекты торговли как продовольственных, так и непродовольственных товаров обязаны соблюдать предписания Роспотребнадзора под угрозой закрытия, но посетители зачастую ими пренебрегают. «Что касается соблюдения масочного режима нашими гражданами, то пока ситуация оставляет желать лучшего», — прокомментировала Теларова.