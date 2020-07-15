Закрытыми остаются 1,5 тыс объектов торговли Ростовской области

Как рассказала глава департамента во время брифинга, ежедневный мониторинг показал, что после частичного снятия ограничений со стороны граждан наблюдается безответственное отношение к необходимости соблюдать масочный режим.
Действующие объекты торговли как продовольственных, так и непродовольственных товаров обязаны соблюдать предписания Роспотребнадзора под угрозой закрытия, но посетители зачастую ими пренебрегают. «Что касается соблюдения масочного режима нашими гражданами, то пока ситуация оставляет желать лучшего», — прокомментировала Теларова.
Вместе с тем хозяйствующим субъектам разослали предписание требовать от посетителей надевать маску при входе в магазины, и за последнюю неделю ситуация несколько улучшилась.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области назвал города, жители которых наиболее злостно нарушают масочный режим.