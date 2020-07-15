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Женщина погибла в тройном ДТП в Ростове

15 июля 2020, 13:23
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону в результате столкновения трех автомобилей на проспекте 40-Летия Победы погибла женщина 1976 года рождения, сообщили в региональном УГИБДД.

Инцидент произошел в 11.30 мск в среду, девушка 1999 года рождения, двигаясь на Lada Priora, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. На встречке она столкнулась с Renault Duster под управлением водителя 1990 года рождения, от чего отечественную легковушку отбросило на автомобиль ГАЗ.

В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка Lada Priora, женщина умерла в машине скорой помощи.

Накануне в Ростовской области при лобовом столкновении кареты скорой помощи и внедорожника пострадали четыре человека, один из которых позже умер в больнице.

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#Новости#Происшествия
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