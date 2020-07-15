Житель Шахт до смерти забил свою сожительницу

По версии следствия, 13 июля текущего года обвиняемый и погибшая поссорились в домовладении на улице Багратиона. В ходе ссоры фигурант, находясь в алкогольном опьянении, начал избивать свою 40-летнюю сожительницу руками и ногами. Мужчина нанес женщине множественные удары по голове и телу, от которых она скончалась на месте происшествия.