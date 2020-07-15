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Житель Шахт до смерти забил свою сожительницу

15 июля 2020, 16:58
Фото: rostov.sledcom.ru
В Шахтах возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, забившего до смерти свою сожительницу, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, 13 июля текущего года обвиняемый и погибшая поссорились в домовладении на улице Багратиона. В ходе ссоры фигурант, находясь в алкогольном опьянении, начал избивать свою 40-летнюю сожительницу руками и ногами. Мужчина нанес женщине множественные удары по голове и телу, от которых она скончалась на месте происшествия.

Мужчину задержали, рассматривают вопрос об избрани меры пресечения.

Ранее в Сальске мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникшей ревности к своей сожительнице до смерти забил своего знакомого.

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#Новости#Происшествия
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