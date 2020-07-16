Досрочно могут дать пенсии медикам, которые боролись с коронавирусом

Предлагается использовать схему выхода на пенсию по аналогии с пострадавшими при аварии в Чернобыле. Инициатива пришла из Омской области.
Теперь планируется провести опрос среди жителей России. Он будет касаться поправок в Трудовой кодекс.
В Минтруда считают, что стаж медиков надо считать по схеме «день за три». Издание опросило депутатов и экспертов, которые заявили, что риск должен быть вознагражден.
Отмечается, что постановление о льготном стаже для медиков, работавших с больными коронавирусом, уже подготовлено в Минтруде.