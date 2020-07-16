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Досрочно могут дать пенсии медикам, которые боролись с коронавирусом

16 июля 2020, 11:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
В России рассматривается инициатива отправлять досрочно на пенсию медиков, которые лечили заболевших коронавирусом, пишут «Известия».

Предлагается использовать схему выхода на пенсию по аналогии с пострадавшими при аварии в Чернобыле. Инициатива пришла из Омской области.

Теперь планируется провести опрос среди жителей России. Он будет касаться поправок в Трудовой кодекс.

В Минтруда считают, что стаж медиков надо считать по схеме «день за три». Издание опросило депутатов и экспертов, которые заявили, что риск должен быть вознагражден.

Отмечается, что постановление о льготном стаже для медиков, работавших с больными коронавирусом, уже подготовлено в Минтруде.

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