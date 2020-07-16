ЕСПЧ присудил выплатить 2 тыс евро фигурантке дела о растрате денег дольщиков в Аксае

Бывшего главу стройфирмы «Сигма» Андрея Назарова и его сестру Татьяну Руф, владевшей компанией «Авантаж», обвинили в мошенничестве еще в 2018 году. По версии следствия, застройщики обманули более 360 дольщиков, ущерб составил почти 640 миллионов рублей. Имущество обвиняемых на сумму более 250 миллионов рублей арестовано, им грозит до десяти лет колонии. В ноябре текущего года Назаров и Руф были переведены под домашний арест. Фирма признана банкротом, а дома так и не были построены.