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ЕСПЧ присудил выплатить 2 тыс евро фигурантке дела о растрате денег дольщиков в Аксае

16 июля 2020, 17:12
Фото: 1Медиаинвест
Европейский суд по правам человека взыскал с правительства РФ две тысячи евро в пользу соучредителя компании-застройщика «Сигма» Татьяны Руф, обвиняемой в мошенничестве при строительстве двух многоквартирных домов в Аксае, Постановление ЕСПЧ находится в распоряжении RostovGazeta.

Бывшего главу стройфирмы «Сигма» Андрея Назарова и его сестру Татьяну Руф, владевшей компанией «Авантаж», обвинили в мошенничестве еще в 2018 году. По версии следствия, застройщики обманули более 360 дольщиков, ущерб составил почти 640 миллионов рублей. Имущество обвиняемых на сумму более 250 миллионов рублей арестовано, им грозит до десяти лет колонии. В ноябре текущего года Назаров и Руф были переведены под домашний арест. Фирма признана банкротом, а дома так и не были построены.

«ЕСПЧ обязало взыскать с Правительства РФ за необоснованное заключение под стражу Татьяны Руф (1 год, 4 месяца и 14 дней) в качестве морального вреда две тысячи евро», — прокомментировал RostovGazeta юрист Иван Назаров.

Европейский суд по правам человека пока не принял решения по аналогичной жалобе Андрея Назарова.

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