Глава Ростовской области рассказал, чьи дети отдохнут в лагерях

Он рассказал, что такие меры ввели из-за действующих ограничений. Было принято решение отказаться от приема детей из других регионов.
«Формы контроля поменялись, он ежедневный и жесткий, все правила требуем выполнять неукоснительно. Несмотря на особую ситуацию, главная задача — создать условия для полноценного отдыха», — уточнил глава области.
В регионе с 3 июля открыты почти 800 лагерей. В данный момент на отдыхе находятся 37 тысяч детей. Безопасность обеспечена на самом высоком уровне.
Ранее из-за коронавирусной инфекции деятельность приостановили три детских сада в Ростовской области.