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Глава Ростовской области рассказал, чьи дети отдохнут в лагерях

16 июля 2020, 07:52
Фото: donland.ru
В Ростовской области в этом году лагерях не смогут отдохнуть дети из других регионов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что такие меры ввели из-за действующих ограничений. Было принято решение отказаться от приема детей из других регионов.

«Формы контроля поменялись, он ежедневный и жесткий, все правила требуем выполнять неукоснительно. Несмотря на особую ситуацию, главная задача — создать условия для полноценного отдыха», — уточнил глава области.

В регионе с 3 июля открыты почти 800 лагерей. В данный момент на отдыхе находятся 37 тысяч детей. Безопасность обеспечена на самом высоком уровне.

Ранее из-за коронавирусной инфекции деятельность приостановили три детских сада в Ростовской области.

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