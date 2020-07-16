Как колоть дрова и не получить травмы

Орудие труда
При покупке колуна не следует выбирать те, которые легче. При нанесении удара вес легкого колуна приходится дополнять весом своего тела, чтобы разрубить дерево. А это уже дополнительная нагрузка на поясницу.
Узкий колун лучше всего использовать для твердых пород дерева, так как обычный, с тупым углом лезвия, от них отскакивает.
Место для работы
Для раскола дров необходимо подобрать площадку, на которой поленья смогут разлетаться от удара. Под ногами должна быть твердая земля или бетонное покрытие.
Дрова должны стоять устойчиво, чтобы избежать травм.
Старые покрышки
Чтобы при рубке не разлетались поленья, можно положить сверху колоды (поверхность, где стоят дрова) старую покрышку. Она удержит поленья на месте по время рубки.
В результате не придется нагибаться и тревожить поясницу.
Техника безопасности
При колке дров надо надевать перчатки, которые не будут скользить по рукоятке. Также нужно не забыть надеть специальные очки для защиты глаз.
Следует использовать крепкие ботинки. Рукоятка топора должна быть целой, без трещин.
Как правильно колоть
Легче колоть поленья, которые просушены или чуть промерзли. В большинстве поленьев имеются трещины, куда и стоит бить топором.
Ноги должны быть на ширине плеч. Можно не делать широкий размах, главное нанести удар резко.
Если с первого удара не вышло расщепить полено, то нужно расшатывать топор вверх-вниз, чтобы его вытащить.
Не забывайте просушивать дрова, что у вас всегда получался яркий костер.