Приоритетом для туристического бизнеса объявил Василий Голубев дельту Дона

Как рассказал Голубев в интервью ТАСС, проект стал возможным благодаря вхождению Азова в соответствующий федеральный проект, предусматривающий комплексное восстановление исторических объектов. Уже в ближайшее время власти намерены создать в дельте Дона полноценную зону для туризма и отдыха.