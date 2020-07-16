Приоритетом для туристического бизнеса объявил Василий Голубев дельту Дона

Как рассказал Голубев в интервью ТАСС, проект стал возможным благодаря вхождению Азова в соответствующий федеральный проект, предусматривающий комплексное восстановление исторических объектов. Уже в ближайшее время власти намерены создать в дельте Дона полноценную зону для туризма и отдыха.
Кроме того, на роль туристического кластера претендует Таганрог, который вошел в межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства».
Как отметил Голубев, в области разработали налоговые льготы для инвесторов, готовых вложить средства в региональный турбизнес.
Ранее эксперты заявили, что Ростовская область сможет сохранить туристический поток, несмотря на ограничения из-за коронавируса.