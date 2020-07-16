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Роскачество подтвердило безопасность овсяного печенья

16 июля 2020, 11:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Аналитики Роскачества обозначили результаты исследования состава овсяного печенья. Так, продукцию восемнадцати торговых марок в ценовой категории от пяти до тридцати одного рубля за сто грамм проверили почти по пятистам критериям качества и безопасности, четыреста из которых — разновидности пестицидов.

Газета «Известия» пишет, что по итогам тестирования вся продукция оказалась безопасной. В печенье отсутствовали тяжелые металлы, микотоксины, микробиологические нарушения и пестициды. Не было в нем и искусственных добавок и красителей.

Отмечается, что согласно результатам анализа все изготовители овсяного печенья действительно используют овсяную муку. Вместе с тем, они указывали ее на третьем или четвертом месте от первого ингредиента, что соответствует требованиям к маркировке пищевых продуктов.

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