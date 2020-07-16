Роскачество подтвердило безопасность овсяного печенья

Газета «Известия» пишет, что по итогам тестирования вся продукция оказалась безопасной. В печенье отсутствовали тяжелые металлы, микотоксины, микробиологические нарушения и пестициды. Не было в нем и искусственных добавок и красителей.
Отмечается, что согласно результатам анализа все изготовители овсяного печенья действительно используют овсяную муку. Вместе с тем, они указывали ее на третьем или четвертом месте от первого ингредиента, что соответствует требованиям к маркировке пищевых продуктов.