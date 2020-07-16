Сбербанк и CognitivePilot выводят на российские поля «умный комбайн»

CognitiveAgroPilot дает возможность работать безопасно даже при сложной погоде и в условиях любой освещенности. На сегодня это единственная в мире такая система, которая «видит» и «понимает», что происходит вокруг во время движения. Из-за того, что она не использует GPS-навигацию в своей модели управления, это позволяет выявлять на пути комбайна техники внезапно возникающие различные препятствия, в том числе людей, животных, твердые предметы и камни. И система способна работать и на территориях, где слабый спутниковый сигнал.