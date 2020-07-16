Сбербанк и CognitivePilot выводят на российские поля «умный комбайн»

Первый такой «умный комбайн», разработанный Сбербанком и его дочерней структурой CognitivePilot, начал уборку зерновых на полях одного из ведущих аграрных холдингов Ростовской области.
Системой автономного управления целым комплексом сельхозтехники, состоящим из зерноуборочного комбайна, трактора, опрыскивателя, будет управлять робот. А механизатор станет лишь контролировать, как протекает процесс уборки и последующей обработки урожая.
CognitiveAgroPilot дает возможность работать безопасно даже при сложной погоде и в условиях любой освещенности. На сегодня это единственная в мире такая система, которая «видит» и «понимает», что происходит вокруг во время движения. Из-за того, что она не использует GPS-навигацию в своей модели управления, это позволяет выявлять на пути комбайна техники внезапно возникающие различные препятствия, в том числе людей, животных, твердые предметы и камни. И система способна работать и на территориях, где слабый спутниковый сигнал.
Кроме того, ее легко переустановить с одного типа техники на другой. В комплект CognitiveAgroPilot входят блок автоматического управления сельхозтехникой, видеокамера, монитор, соединительные кабели, различные элементы системы управления.
Она изучает поступающие изображения только с одной видеокамеры и, благодаря приспособленной под решение агротехнических задач нейронной сети глубокого обучения, «узнает» типы объектов и их положение объектов во время движения, тут же передавая нужные команды, чтобы выполнить тот или иной маневр.
Комбайн под управлением CognitiveAgroPilot стабильно захватывает кромку не больше 20 см без лишних проходов и дополнительного расхода топлива. Система может обнаруживать и следить за положением кромки скошенной культуры, валков, рядков таких культур как кукуруза и подсолнечник. Она находит зону, где заканчивается поле, видит различные препятствия, оборудование и людей.
Применение данной системы до пяти процентов снизит себестоимость зерна и в два раза может сократить его потери во время уборки. Для примера: при общей площади обрабатываемых полей 500 таких беспилотных комбайнов, работающих по технологииCognitiveAgroPilot, сэкономят аграрному предприятию около 450 млн рублей. Созданная система интеллектуального управления процессом уборки не только дает существенную экономию, но и серьезно повышает комфорт условий труда современного механизатора
По словам председателя правления Сбербанка Германа Грефа, такая технология переводит комбайнера в разряд оператора автоматизированной системы. Он лично протестировал ее за рулем комбайна, меняя различные настройки. Как констатировал финансист, ставший на тот момент «механизатором», система работала безукоризненно.
В разработке программы участвовало несколько компаний экосистемы банка. В следующем году разработчики системы — Сбербанк и CognitivePilot намерены полностью автоматизировать процесс.
«В эпоху глобальных вызовов мы реализуем программу, нацеленную на решение продовольственных, социальных проблем, во-многом за счет создания прорывных технологий и искусственного интеллекта» — говорит Герман Греф. В первую очередь это касается региональных центров и сельских районов.
В Ростовской области, где активно внедряют инновации в сельскохозяйственное производство, уже оценили новинку. По словам главы региона Василия Голубева, Ростовская область не только вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны, но и является активным экспортером сельхозпродукции.
«Конечно, мы приветствуем те технологии, которые облегчат тяжелый и напряженный труд наших хлеборобов. Вместе с донскими сельхозмашиностроителями мы не первый год активно реализуем программу обеспечения села современной донской техникой. И если с помощью доступных инновационных технологий эту технику можно будет сделать еще более эффективной, то и результат в виде своевременно собранного и качественного урожая будет неизменно радовать» — говорит ростовский губернатор.
Представляя новую уникальную российскую технологию в области искусственного интеллекта, генеральный директор CognitivePilot Ольга Ускова, сообщила, что сейчас подобные системы на основе конволюционных нейронных сетей глубокого обучения апробируются в пяти странах мира, включая США, Китай и Бразилию. Но первый старт состоялся в России, и ей отдан приоритет.
«Нашей главной задачей является обеспечение безопасной работы беспилотной техники в любых погодных условиях в агрохозяйствах, а также повышение доходов агрохозяйств за счет сокращения издержек при уборке культур» — говорит руководитель компании.
На данный момент система CognitiveAgroPilot успешно работает в США, Бразилии и Китае. В России ее используют аграрии целого ряда регионов — в Белгородской, Томской, Курганской областях, Республике Татарстан и других. В прошлом году данная разработка получила приз международной премии AVT ACES AWARD, которую организовал американский отраслевой журнал AutonomousVehicleTechnology.