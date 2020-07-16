Страшные последствия войны обнаружили в Ростовской области

Кудряков рассказал о своей работе «ФМ-на Дону». По его словам, были найдены останки более 10 солдат Красной Армии.
«Этот год выдался самым сложным для поисковиков, из-за пандемии массовые выезды запрещены. В работах участвуют малые группы», — заявил руководитель отряда.
В одном из случаев были найдены останки солдата, который отбил атаки немцев 18 ноября 1941 года. Разорвавшийся снаряд ранил бойца, лишив возможности двигаться, но он продолжал вести огонь до последнего патрона.
Военного добили пятью патронами в грудь. Имя бойца пока выяснить не удалось.