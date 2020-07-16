Сыр, творог и молоко оказались самыми дорогими в Ростове

Так, в южной столице стоимость мяса кур достигла 133,44 рубля за килограмм, тогда, как средняя цена по региону составляет 129,13 рубля. Кроме того, на прилавках Ростова продается самая дорогая в области баранина - по 424 рубля за килограмм, а средняя цена на такое мясо в регионе составила чуть больше 400 рублей.