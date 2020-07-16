Сыр, творог и молоко оказались самыми дорогими в Ростове

Так, в южной столице стоимость мяса кур достигла 133,44 рубля за килограмм, тогда, как средняя цена по региону составляет 129,13 рубля. Кроме того, на прилавках Ростова продается самая дорогая в области баранина - по 424 рубля за килограмм, а средняя цена на такое мясо в регионе составила чуть больше 400 рублей.
Также столица области стала лидером по стоимости сыра, творога, молока и подсолнечного масла. Килограмм сыра в городе можно приобрести в среднем за 525,43 рубля, а его средняя стоимость в области составляет 519,19 рубля. Тоже касается творога и молока (331,09 и 83,90 рубля соответственно против средних цен по области 312,50 и 78,72 рубля).
Подсолнечное масло в Ростове в среднем стоит 104,18 рубля за литр, в по региону уего средняя цена 102,26 рубля.
Ранее сообщалось, что плодоовощная продукция в Ростовской области за пять месяцев года подорожала на 30,8%.