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Сыр, творог и молоко оказались самыми дорогими в Ростове

16 июля 2020, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростов-на-Дону стал лидером в регионе по стоимости многих продуктов питания, следует из сообщения Ростовстата.

Так, в южной столице стоимость мяса кур достигла 133,44 рубля за килограмм, тогда, как средняя цена по региону составляет 129,13 рубля. Кроме того, на прилавках Ростова продается самая дорогая в области баранина - по 424 рубля за килограмм, а средняя цена на такое мясо в регионе составила чуть больше 400 рублей.

Также столица области стала лидером по стоимости сыра, творога, молока и подсолнечного масла. Килограмм сыра в городе можно приобрести в среднем за 525,43 рубля, а его средняя стоимость в области составляет 519,19 рубля. Тоже касается творога и молока (331,09 и 83,90 рубля соответственно против средних цен по области 312,50 и 78,72 рубля).

Подсолнечное масло в Ростове в среднем стоит 104,18 рубля за литр, в по региону уего средняя цена 102,26 рубля.

Ранее сообщалось, что плодоовощная продукция в Ростовской области за пять месяцев года подорожала на 30,8%.

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