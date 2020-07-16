У одного из лидеров «Авангарда» выявлен коронавирус.

«У Сергея Шумакова выявлен коронавирус. В тренировочном процессе он участия не принимал. Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона», — цитирует Волкова «Советский Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Авангарда».