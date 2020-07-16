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У одного из лидеров «Авангарда» выявлен коронавирус.

16 июля 2020, 17:52
Фото: pixabay.com
Хоккеист чувствует себя хорошо.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сообщил, что 27-летний форвард Алексей Шумаков не принимает участия в тренировочных занятиях, так как заразился коронавирусом.

«У Сергея Шумакова выявлен коронавирус. В тренировочном процессе он участия не принимал. Сейчас он изолирован от команды и находится на связи с медслужбой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона», — цитирует Волкова «Советский Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Авангарда».

В минувшем сезоне в 58 матчах регулярного чемпионата Шумаков набрал 41 (17+24) очко. Также в его активе 7 (3+4) очков в шести играх плей-офф КХЛ (третий показатель в лиге).

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