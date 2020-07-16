«Умный» тепловизор для измерения температуры тела создал МегаФон

«Плюсов у нашей системы несколько. Во-первых, точность. Во вторых, скорость измерения — человек не должен останавливаться и тратить время. А значит можно избежать в помещениях лишних очередей. К тому же система полностью автоматизирована и не требует выделения отдельных работников для её контроля», — рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Кавказе Николай Ситников.