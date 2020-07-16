«Умный» тепловизор для измерения температуры тела создал МегаФон

Цифровая система со способностью анализа полученных данных измерит температуру тела сразу нескольких десятков человек с точностью до 0,3 градуса. Решение идеально для предприятий, вокзалов, аэропортов, учебных и медицинских учреждений, посетителям и сотрудникам которых даже не придется останавливаться на входе, сканирование занимает доли секунды.
«Плюсов у нашей системы несколько. Во-первых, точность. Во вторых, скорость измерения — человек не должен останавливаться и тратить время. А значит можно избежать в помещениях лишних очередей. К тому же система полностью автоматизирована и не требует выделения отдельных работников для её контроля», — рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Кавказе Николай Ситников.
Система уже работает на крупном предприятии в Краснодарском крае, «Краснодаргазстрой» не останавливал производство во время пандемии и первым в ЮФО и СКФО установил на своей проходной тепловизор. Вслед за промышленным предприятием тепловизоры от МегаФона уже установили ряд гостиниц, санаториев и прочих объектов Кубани и Ставрополья.
Система способна распознавать лица, бесконтактно измерять температур тела и в случае выявления признаков недомогания подать звуковой или световой сигнал или заблокировать турникет на входе. Реакция системы на повышенную температуру тела зависит от настроек. Кроме того, тепловизор автоматически формирует отчет и сохраняет фотографию человека с повышенной температурой.