В двух больницах Новочеркасска ввели карантин по коронавирусу

Как пишет donday.ru, коронавирус подтвердился у двух врачей гинекологической больницы на улице Фрунзе и одного пациента приемного отделения урологии Горбольницы №3 микрорайона Донской.
Гинекологическую больницу закрыли на карантин с 13 июля, пациенток стационара выписали, нуждающихся в срочном лечении направляют в Аксай. Что касается отделения урологии, то в нем карантин объявили с 16 июля.
Кроме того, на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыли отделение гастроэнтерологии областной клинической больницы № 2 в Ростове-на-Дону.