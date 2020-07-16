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В двух больницах Новочеркасска ввели карантин по коронавирусу

16 июля 2020, 12:26
Фото: dongb1.ru
Сразу два медицинских учреждения в Новочеркасске закрыли на карантин из-за выявления коронавируса, сообщила начальник Горздрава Татьяна Гудкова.

Как пишет donday.ru, коронавирус подтвердился у двух врачей гинекологической больницы на улице Фрунзе и одного пациента приемного отделения урологии Горбольницы №3 микрорайона Донской.

Гинекологическую больницу закрыли на карантин с 13 июля, пациенток стационара выписали, нуждающихся в срочном лечении направляют в Аксай. Что касается отделения урологии, то в нем карантин объявили с 16 июля.

Кроме того, на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыли отделение гастроэнтерологии областной клинической больницы № 2 в Ростове-на-Дону.

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