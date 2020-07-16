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В Новосибирской области мать сообщила полиции о сыне, убившем двоих человек

16 июля 2020, 18:11
Фото: pixabay.com
В Искитимском районе Новосибирской области мужчина признался матери, что убил двоих человек, тела которых уже два дня лежат в его квартире. Ошарашенная женщина позвонила в полицию.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители действительно обнаружили в квартире окровавленные трупы мужчины и женщины, которые были зверски убили во время пьяной ссоры, сообщает телеканал 360 со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия стали известны жуткие подробности трагедии. В какой-то момент разозлившись на гостей, с которыми до этого мирно выпивал хозяин квартиры, он взял нож и молоток и начала наносить удары по голове и шее собутыльников.

После того, как они перестали подавать признаки жизни, мужчина ничего не стал делать с телами, и два дня провел в своей квартире вместе с трупами. Лишь во время телефонного разговора он сообщил о случившемся матери.

Подозреваемого в двойном убийстве задержали на месте преступления. Он арестован. Ему предъявили обвинение. Мужчина может получить большой срок вплоть до пожизненного.

Ранее аналогичная история случилась в Петрозаводске, где местный житель также во время пьяного конфликта убил своего отца.

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