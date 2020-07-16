В Новосибирской области мать сообщила полиции о сыне, убившем двоих человек

Прибыв по указанному адресу, правоохранители действительно обнаружили в квартире окровавленные трупы мужчины и женщины, которые были зверски убили во время пьяной ссоры, сообщает телеканал 360 со ссылкой на СУ СКР по региону.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия стали известны жуткие подробности трагедии. В какой-то момент разозлившись на гостей, с которыми до этого мирно выпивал хозяин квартиры, он взял нож и молоток и начала наносить удары по голове и шее собутыльников.
После того, как они перестали подавать признаки жизни, мужчина ничего не стал делать с телами, и два дня провел в своей квартире вместе с трупами. Лишь во время телефонного разговора он сообщил о случившемся матери.
Подозреваемого в двойном убийстве задержали на месте преступления. Он арестован. Ему предъявили обвинение. Мужчина может получить большой срок вплоть до пожизненного.
Ранее аналогичная история случилась в Петрозаводске, где местный житель также во время пьяного конфликта убил своего отца.