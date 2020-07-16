В Ростове планируют полностью очистить Можайскую рощу

Гиро рассказал, что на территории раньше были карьеры, которые со временем затопила родниковая вода. Сейчас там располагаются пять прудов. «Когда-то давно эти пруды были кристально чистыми, были облагороженные песчаные пляжи с причалами, купались дети и взрослые. В настоящее время это место сильно изменилось», — сообщил активист.
По его словам, пруды начали обрастать илом, родники заросли камышами и уже на выходе из земли имели превышения по санитарный нормам. «Несознательные граждане бросали мусор, покрышки и даже диваны прямо в воду. Трезвый адекватный гражданин сейчас там купаться точно не будет», — сообщил активист.
Он рассказал, что купался в чистом пруду, будучи маленьким ребёнком. «Поэтому мне хочется исправить эту ситуацию. Первая стадия — это очистка от мусора и сухостоя, вторая — анализы проб воды. Далее — механическая очистка от ила или при помощи специальных бактерий. Но это будущее. Пока стоит первая стадия — очистка от мусора и покрышек, некоторые из которых лежат тут не одно десятилетие», — пояснил собеседник.
Он отметил, что администрация города сможет убрать поваленные деревья и сухостой, а активисты вместе с местными жителями помогут убрать мусор. «Дальше будем делать небольшие регулярные акции и создавать инициативную группу для дальнейшего благоустройства. Такую же работу будем проводить с нашими друзьями и по другим Можайским прудам», — заключил активист. Он пригласил всех людей принять участие в уборке, после нее на стадионе «Авиатор» в 12.00 будут проходить мастер-классы по экологии и спортивные игры.
Администрация Первомайского района сообщила, что субботник начнется в субботу в 9.00, сбор — на стадионе «Авиатор». Сотрудники районных администраций, общественные организации, коллективы образовательных учреждений и все желающие жители города будут убирать всю территорию рощи, расположенную вдоль проспекта Шолохова.