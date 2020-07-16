В Ростове планируют полностью очистить Можайскую рощу

Он отметил, что администрация города сможет убрать поваленные деревья и сухостой, а активисты вместе с местными жителями помогут убрать мусор. «Дальше будем делать небольшие регулярные акции и создавать инициативную группу для дальнейшего благоустройства. Такую же работу будем проводить с нашими друзьями и по другим Можайским прудам», — заключил активист. Он пригласил всех людей принять участие в уборке, после нее на стадионе «Авиатор» в 12.00 будут проходить мастер-классы по экологии и спортивные игры.