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Блогер из Таганрога Диденко подвергла опасности детей на пляже в Сочи

17 июля 2020, 14:52
Фото: instagram.com/didenko.katerina
Блогер из Таганрога Катерина Диденко, или как она сама себя называет аптечный ревизорро, привела детей на забиты людьми пляж в Сочи, об этом она рассказала в своих сторис в Instagram.

Диденко очень удивилась, что на пляже очень много людей и никто из них не боится коронавируса. При этом она сама привела туда своих детей. Позже Катерина рассказала, что в отеле всем постоянно измеряют температуру и похвалила администрацию учреждения за это, сообщив, что таким образом можно снизить вероятность заражения не только коронавируса, но и ротавируса, ОРВИ, коксаки и других инфекций.

Напомним, что Диденко прославилась после вечеринки в честь своего дня рождения. Тогда из-за сухого льда, брошенного в бассейн, погиб ее супруг Валентин Диденко и еще двое гостей. При этом блогер «пилила» сторис из реанимации и морга, ходила на ток-шоу и жаловалась, что на телевидении ее обижали.

В июне Диденко увеличила себе грудь и заявила, что операция сделала ее счастливой.

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