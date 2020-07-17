Блогер из Таганрога Диденко подвергла опасности детей на пляже в Сочи

Диденко очень удивилась, что на пляже очень много людей и никто из них не боится коронавируса. При этом она сама привела туда своих детей. Позже Катерина рассказала, что в отеле всем постоянно измеряют температуру и похвалила администрацию учреждения за это, сообщив, что таким образом можно снизить вероятность заражения не только коронавируса, но и ротавируса, ОРВИ, коксаки и других инфекций.
Напомним, что Диденко прославилась после вечеринки в честь своего дня рождения. Тогда из-за сухого льда, брошенного в бассейн, погиб ее супруг Валентин Диденко и еще двое гостей. При этом блогер «пилила» сторис из реанимации и морга, ходила на ток-шоу и жаловалась, что на телевидении ее обижали.