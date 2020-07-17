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На Сахалине нашли тело пропавшего туриста

17 июля 2020, 17:25
Фото: pxhere.com
В районе бухты Тихой на Сахалине в четверг, 16 июля, обнаружили тело 34-летнего жителя Южно-Сахалинска.

Труп мужчины находился на берегу. Об этом информирует газета «Известия».

Об исчезновении путешественника стало известно еще пятого июля. Мужчина следовал по участку горной местности в составе группы туристов. В какой-то момент житель Южно-Сахалинска немного отстал от своих товарищей. Больше его никто не видел.

Поисками пропавшего занимались спасатели, полицейские и волонтеры. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Патологоанатомы установят точную причину смерти туриста.

По факту смерти человека проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

#Новости#Происшествия
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