На Сахалине нашли тело пропавшего туриста

Об исчезновении путешественника стало известно еще пятого июля. Мужчина следовал по участку горной местности в составе группы туристов. В какой-то момент житель Южно-Сахалинска немного отстал от своих товарищей. Больше его никто не видел.
Поисками пропавшего занимались спасатели, полицейские и волонтеры. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Патологоанатомы установят точную причину смерти туриста.
По факту смерти человека проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.