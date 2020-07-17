rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обрушившийся на Ростов град парализовал движение

17 июля 2020, 07:36
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону в пятницу резко испортилась погода, что привело к затруднению движения, сообщили в городской администрации.

На город утром обрушились тропический ливень и град. Из-за этого подтопило дороги, что привело к затруднению движения.

Ливень сильно ухудшил видимость для автомобилистов. Коммунальные службы и спасатели были заранее переведены в режим повышенной готовности.

По информации синоптиков, такая погода сохранится до конца дня. Местных жителей попросили не выходить на улицу без особой необходимости.

Отмечается, что в экстренных ситуациях надо звонить по телефону 112. Добавим, что из-за ливня на Малиновского вода поднялась на метр.

Материалы по теме
Град в Ростовской области убил птиц и повредил домаЛивни с грозой и градом надвигаются на Ростовскую областьВодителей в Ростовской области предупредили о граде и ураганном ветре
#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28