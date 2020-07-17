Обрушившийся на Ростов град парализовал движение

На город утром обрушились тропический ливень и град. Из-за этого подтопило дороги, что привело к затруднению движения.
Ливень сильно ухудшил видимость для автомобилистов. Коммунальные службы и спасатели были заранее переведены в режим повышенной готовности.
По информации синоптиков, такая погода сохранится до конца дня. Местных жителей попросили не выходить на улицу без особой необходимости.
Отмечается, что в экстренных ситуациях надо звонить по телефону 112. Добавим, что из-за ливня на Малиновского вода поднялась на метр.