«Остаться в живых»: Ростов ушел под воду из-за града и ливня

Новые реки вместо дорог
Жители сразу нескольких районов пожаловались, что дороги в городе ушли под воду. Так, на улице Второй Краснодарской сейчас воды по колено.
Сильный потоп произошел в районе автовокзала, где практически образовались реки. По словам горожан, река Темерник после дождя стала полноводной.
На Комарова потоки воды смыли плитку на тротуаре, теперь здесь больше нет дорожки для пешеходов. Топит и центр города, в том числе бурные потоки воды замечены на улице Текучева.
На улице Извилистой вода местным жителям сейчас по пояс. На Малиновского начали плавать мусорные баки. Кроме того, смыло плитку у администрации Ворошиловского района.
Затопило здания
Вода успела попасть в один из цехов Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода. Здесь глубина воды составляет 15 сантиметров.
На улице Второй Пятилетки затопило многоквартирный дом, причем вода продолжает поступать и распространяется по коридору.
Материальный ущерб
Многим горожанам стихия может обойтись в копеечку. На улице Извилистой под воду ушли два автомобиля, вода добралась до окон транспорта.
Аналогичная ситуация обстоит на улице Заводской, пострадали несколько машин. Одна из них полностью скрылась под водой.
Несколько автомобилей затопило на улице Извилистой, а на Всесоюзной утонула «Газель».
В целом непогода застала ростовчан врасплох, создавая им все больше и больше проблем.