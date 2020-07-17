Половина водоемов Ростовской области не прошла проверку

Всего в июле отобрали и исследовали несколько проб воды. Специалистов интересовали микробиологические и паразитологические показатели.
«По микробиологическим показателям не соответствовали 50% отобранных проб. Возбудителей кишечных инфекций не выявили», — говорится в публикации.
Самое большое микробное загрязнение воды оказалось в Ростове, Азове, Белой Калитве и Азовском районе. Местных жителей призвали не купаться в загрязненных водоемах.
Напомним, что в области по решению губернатора Василия Голубева был открыт купальный сезон. Всего доступны свыше 50 пляжей.