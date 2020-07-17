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Половина водоемов Ростовской области не прошла проверку

17 июля 2020, 07:50
Фото: dpchs.donland.ru
В Ростовской области половина проб воды в водоемах не соответствует нормам, проинформировало областное управление Роспотребнадзора.

Всего в июле отобрали и исследовали несколько проб воды. Специалистов интересовали микробиологические и паразитологические показатели.

«По микробиологическим показателям не соответствовали 50% отобранных проб. Возбудителей кишечных инфекций не выявили», — говорится в публикации.

Самое большое микробное загрязнение воды оказалось в Ростове, Азове, Белой Калитве и Азовском районе. Местных жителей призвали не купаться в загрязненных водоемах.

Напомним, что в области по решению губернатора Василия Голубева был открыт купальный сезон. Всего доступны свыше 50 пляжей.

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