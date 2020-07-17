Сбербанк и Ростовская область будут сотрудничать в области цифровых технологий

Глава Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что правительство Ростовской области активно сотрудничает со Сбербанком в вопросах развития бизнеса. С начала пандемии Сбербанк выдал на территории Ростовской области порядка 628 беспроцентных займов, общим объемом 1,44 миллиарда рублей. Также 1818 предприятий области малого бизнеса получили кредиты под 2% годовых на сумму 4,7 миллиарда рублей. Голубев выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в том числе и в других направлениях, к примеру, в проекте «Эффективный регион».