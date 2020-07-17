Сбербанк и Ростовская область будут сотрудничать в области цифровых технологий

Работы будет вестись в ключевых отраслях экономики, а также социальной сферы, в которую входят здравоохранение, образование, развитие промышленности и сельского хозяйства, строительство и прочие.
Сбербанк будет активно участвовать в программах региона, проводящихся в рамках программы «Цифровой регион». Благодаря этому будет расширен комплекс мер, направленных на внедрение инновационных технологий по развитию системы безналичных расчетов, а также электронно-платежных проектов в регионе.
Глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф заявил, что главная цель достигнутых соглашений — создание стабильного и надежного платежного сервиса для населения Донского региона. Сбербанк будет принимать активное участие в развитии и внедрении современных сервисов, а также модернизации банковской структуры в регионе. Греф добавил, что реализация соглашений будет осуществляться исходя из составленной дорожной карты. Совместные проекты смогут также организовать дополнительные рабочие места в регионе.
Были подняты вопросы и о расширении услуг телемедицины в регионе, включения Ростовской области в программу «Школьная цифровая платформа». Было предложено ввести безналичную оплату школьных обедов. Все предложения будут включены в дорожную карту развития банковской сферы региона.
Глава Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что правительство Ростовской области активно сотрудничает со Сбербанком в вопросах развития бизнеса. С начала пандемии Сбербанк выдал на территории Ростовской области порядка 628 беспроцентных займов, общим объемом 1,44 миллиарда рублей. Также 1818 предприятий области малого бизнеса получили кредиты под 2% годовых на сумму 4,7 миллиарда рублей. Голубев выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, в том числе и в других направлениях, к примеру, в проекте «Эффективный регион».
Сегодня Сбербанк является одним из самых крупных налогоплательщиков Ростовского региона, а также одном из главных работодателей. В Сбербанке трудятся более 3,7 тысяч ростовчан в 450 отделениях компании. В регионе установлено более 2,1 тысячи банкоматов и терминалов обслуживания. Каждая третья компания (более 69 тысяч предприятий по всей области) обслуживаются в Сбербанке.
Кроме того, с начала пандемии Сбербанк оказывает активную поддержку пострадавшим отраслям бизнеса. Выдано более 600 беспроцентных кредитов, и более 1,8 тысячи займов под 2%. Кредитными каникулами от Сбербанка воспользовались более 1,8 тысячи представителей среднего и малого бизнеса.