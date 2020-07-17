Стали известны подробности подтопления домов и улиц в Ростове

Местные жители просят откачать воду из подвалов домов, предприятий, придворовых территорий. Также им требуется помощь из-за затопления дорог.
Всего привлекли более 200 специалистов, в том числе пожарно-спасательные расчеты. Также работают аварийные бригады коммунальных служб.
Глава региона Василий Голубев потребовал принять оперативные меры по ликвидации последствий случившегося. Из-за стихии пришлось приостановить движение электротранспорта.
Появилась также информация, что ливень затопил несколько социально значимых объектов, расположенных в Ростове-на-Дону. В том числе детские сады, железнодорожный вокзал и отделение пенсионного фонда.