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Стали известны подробности подтопления домов и улиц в Ростове

17 июля 2020, 20:26
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону в пятницу в течение дня из-за ливней подтопило дороги, дома и детские сады, сообщили в правительстве региона.

Местные жители просят откачать воду из подвалов домов, предприятий, придворовых территорий. Также им требуется помощь из-за затопления дорог.

Всего привлекли более 200 специалистов, в том числе пожарно-спасательные расчеты. Также работают аварийные бригады коммунальных служб.

Глава региона Василий Голубев потребовал принять оперативные меры по ликвидации последствий случившегося. Из-за стихии пришлось приостановить движение электротранспорта.

Появилась также информация, что ливень затопил несколько социально значимых объектов, расположенных в Ростове-на-Дону. В том числе детские сады, железнодорожный вокзал и отделение пенсионного фонда.

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#Новости#Происшествия
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