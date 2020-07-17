Twitter раскрыл подробности взлома аккаунтов знаменитостей

Как сообщает RT, при обнаружении взлома в Twitter оперативно заблокировали атакованные аккаунты, а также удалили сообщения, размещенные злоумышленниками.
Также руководство социальной сети приняло решение об ограничении действий и для других аккаунтов. Дорси добавил, что более подробная информация об инциденте будет предоставлена после полноценного анализа произошедшей ситуации.
Ранее сообщалось о взломе аккаунтов известных лиц, в число которых вошли Билл Гейтс, Илон Маск, Барак Обама, Джо Байден и другие.