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Twitter раскрыл подробности взлома аккаунтов знаменитостей

17 июля 2020, 07:29
Фото: pxfuel.com
Злоумышленники организовали массовый взлом аккаунтов в Twitter. Для своих целей они использовали доступ сотрудников компании. Глава компании Джек Дорси сообщил, что сейчас специалисты проводят диагностику проблем взлома.

Как сообщает RT, при обнаружении взлома в Twitter оперативно заблокировали атакованные аккаунты, а также удалили сообщения, размещенные злоумышленниками.

Также руководство социальной сети приняло решение об ограничении действий и для других аккаунтов. Дорси добавил, что более подробная информация об инциденте будет предоставлена после полноценного анализа произошедшей ситуации.

Ранее сообщалось о взломе аккаунтов известных лиц, в число которых вошли Билл Гейтс, Илон Маск, Барак Обама, Джо Байден и другие.

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