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«Умный» фонтан с уникальными возможностями открыли в Ростове

17 июля 2020, 04:50
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону в парке «Левобережный» состоялось открытие умного фонтана, сообщили в правительстве региона.

Обустройство фонтана составило пять месяцев, он оснащен водным 3D-экраном и имеет уникальные возможности. Предусмотрены 286 струй высотой до 10 метров.

Фонтан может воспроизводить 15 мелодий, в него встроено оборудование для проецирования изображений на воду. Местные жители имеют возможность управлять водными и цветовыми эффектами.

Работать фонтан будет ежедневно, световое шоу местные жители увидят с 20:30 до 23:00.

«Левый берег Дона стал любимым местом для прогулок тысяч горожан. Обустройство фонтана — еще один шаг в преобразовании общественных пространств», — прокомментировал губернатор Василий Голубев.

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