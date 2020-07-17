«Умный» фонтан с уникальными возможностями открыли в Ростове

Обустройство фонтана составило пять месяцев, он оснащен водным 3D-экраном и имеет уникальные возможности. Предусмотрены 286 струй высотой до 10 метров.
Фонтан может воспроизводить 15 мелодий, в него встроено оборудование для проецирования изображений на воду. Местные жители имеют возможность управлять водными и цветовыми эффектами.
Работать фонтан будет ежедневно, световое шоу местные жители увидят с 20:30 до 23:00.
«Левый берег Дона стал любимым местом для прогулок тысяч горожан. Обустройство фонтана — еще один шаг в преобразовании общественных пространств», — прокомментировал губернатор Василий Голубев.