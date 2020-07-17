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В Ниагарский водопад превратилась Казанская лестница в Ростове

17 июля 2020, 11:48
Фото: vk.com/rostovnadonu
Из-за ливня, который начал лить с самого утра и продолжался несколько часов в Ростове-на-Дону, Казанская лестница, ведущая к улице Береговой, превратилась в сплошной поток воды, видео опубликовано в соцсети.

Потоки воды были такими большими, что вся лестница превратилась в подобие Ниагарского водопада.

Напомним, что обрушившийся на Ростов дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Так, одна из местных жительниц едва не погибла, попав в поток воды. Под угрозой оказались жизни животных в приюте на Портовой, который также затопило.

Стоимость такси во время ливня взлетела в несколько раз. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта.

При этом уровень воды в реке Темерник в Ростове-на-Дону резко поднялся из-за ливней 17 июля, сообщили очевидцы в соцсети.

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