В Ниагарский водопад превратилась Казанская лестница в Ростове

Потоки воды были такими большими, что вся лестница превратилась в подобие Ниагарского водопада.
Напомним, что обрушившийся на Ростов дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Так, одна из местных жительниц едва не погибла, попав в поток воды. Под угрозой оказались жизни животных в приюте на Портовой, который также затопило.
Стоимость такси во время ливня взлетела в несколько раз. Была приостановлена работа части маршрутов общественного транспорта.
При этом уровень воды в реке Темерник в Ростове-на-Дону резко поднялся из-за ливней 17 июля, сообщили очевидцы в соцсети.