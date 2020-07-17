В Ниагарский водопад превратилась Казанская лестница в Ростове

Напомним, что обрушившийся на Ростов дождь и град парализовали движение автотранспорта, многие улицы оказались затопленными. В городской администрации попросили жителей Ростова не выходить на улицу без необходимости. Так, одна из местных жительниц едва не погибла, попав в поток воды. Под угрозой оказались жизни животных в приюте на Портовой, который также затопило.