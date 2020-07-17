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В России запустят сервис управления светофором через мобильный телефон

17 июля 2020, 17:23
Фото: pxhere.com
В Российской Федерации в ближайшем будущем появится приложение для смартфона «Гусеница».

Новый сервис позволит пешеходам продлевать время зеленого сигнала светофора. Об этом информирует газета «Известия».

Платформу создали для того, чтобы обезопасить детей, которые, например, идут по городу на экскурсию. Так если группа школьников не успевает перейти дорогу за время зеленого света светофора, то сопровождающий взрослый сможет подключиться к нему через свой мобильный телефон и продлить действие разрешающего сигнала.

Приложение для смартфона «Гусеница» разработано на базе ГЛОНАСС. Его уже испытали в Курске. До конца 2020 года сервис протестируют в Москве. В остальных российских городах «Гусеница» появится в 2021 году.

Для недопущения использования нового приложения в хулиганских целях разработчики создадут ограничения для его использования.

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