В России запустят сервис управления светофором через мобильный телефон

Платформу создали для того, чтобы обезопасить детей, которые, например, идут по городу на экскурсию. Так если группа школьников не успевает перейти дорогу за время зеленого света светофора, то сопровождающий взрослый сможет подключиться к нему через свой мобильный телефон и продлить действие разрешающего сигнала.